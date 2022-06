Al final del estudio, si la infestación de cucarachas no desaparece, la compañía indicó que utilizará “opciones tradicionales de tratamiento (de erradicación) de cucarachas sin costo alguno”. Así que si ya estás seguro de querer participar en el experimento, checa los requisitos que deberás cumplir.

Se seleccionarán de cinco a siete propietarios de casas para el estudio que efectuará The Pest Informer después de que las personas se hayan inscrito, quienes permitirán que la compañía, según sus palabras: “libere 100 cucarachas americanas en su hogar, y nos dé permiso para filmar y probar un tratamiento específico para cucarachas”.

La compañía, llamada The Pest Informer, está haciendo la jugosa oferta a los propietarios de viviendas como un intento de probar “una técnica específica de control de plagas” y evaluar qué tan efectiva resultaría ser, según indicó un reporte del periódico New York Post publicado el lunes 13 de junio.

¿Cómo calificar para la prueba y obtener el dinero?

Si no sientes aversión por las cucarachas y quieres formar parte del experimento de The Pest Informer para lograr embolsillarte 2 mil dólares por tan solo prestar tu casa, los propietarios tendrán que cumplir ciertos requisitos que también detalló el informe del periódico neoyorquino New York Post.

En primer lugar, debes ser dueño de la casa o tener la aprobación por escrito del propietario; debes tener 21 años o más para calificar para la prueba; debes estar ubicado en los Estados Unidos continentales y no debes probar ningún tratamiento adicional para cucarachas durante la duración del estudio, que tomará 30 días en total. La compañía también mencionó que los tratamientos contra cucarachas que emplearán son seguros para las familias y mascotas.