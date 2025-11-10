Trump ordena a los estados «anular de inmediato» pago total de cupones SNAP

Millones perderán parte de su ayuda alimentaria federal tras la orden del USDA que revierte el pago de cupones SNAP emitido en noviembre.

El gobierno de Trump instruyó a los estados revertir los pagos completos del programa SNAP.

La medida afecta la entrega de cupones de alimentos SNAP a millones de familias.

Los estados deberán corregir los pagos o enfrentar sanciones federales. El USDA emitió este sábado un memorándum ordenando a los estados anular los pagos completos de beneficios SNAP realizados en noviembre, tras la decisión de la Corte Suprema de suspender temporalmente un fallo judicial anterior. La disposición podría reducir hasta en un 35 % los beneficios de millones de hogares que dependen de este programa para acceder a alimentos básicos. El conflicto por el pago de cupones SNAP: decisiones judiciales enfrentadas El nuevo memorándum, firmado por Patrick A. Penn, subsecretario adjunto de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor del USDA, instruye a las agencias estatales a no procesar pagos completos del programa. En su lugar, deben enviar pagos parciales (del 35 %) que reflejan la reducción establecida el 5 de noviembre.

El documento advierte que cualquier estado que haya emitido pagos completos del SNAP sin autorización debe revertirlos de inmediato y notificar las medidas adoptadas al representante regional del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS).

y notificar las medidas adoptadas al representante regional del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS). De no hacerlo, podrían perder los fondos federales destinados a cubrir los costos administrativos y ser responsables de cualquier pago excesivo realizado. El conflicto surge tras una serie de órdenes judiciales contradictorias. Días antes, un juez federal en Rhode Island había ordenado a la administración Trump restablecer el pago total del SNAP, acusando al gobierno de retener recursos "por motivos políticos" y causar "sufrimiento innecesario" a las familias más vulnerables. Sin embargo, la Corte Suprema intervino y suspendió la decisión, dando al gobierno tiempo para apelar. Esto permitió al USDA emitir la orden del sábado, que revierte los pagos completos y exige a los estados que corrijan cualquier desembolso fuera de la nueva directriz.

Por qué importa: millones de familias perderán parte de sus beneficios El pago de cupones SNAP es la principal fuente de asistencia alimentaria para más de 40 millones de estadounidenses, incluidos millones de familias latinas que enfrentan altos costos de vida y salarios estancados. La reducción del 35 % significa que un hogar que recibía 700 dólares mensuales podría pasar a recibir menos de 460, una diferencia que pone en riesgo la seguridad alimentaria de quienes dependen del programa. El Departamento de Agricultura justificó la medida señalando que la autorización judicial previa ya no está vigente, y que los estados deben actuar conforme a la nueva orden de la Corte Suprema. No obstante, el cambio repentino ha generado confusión entre las agencias estatales, que deben ajustar sus sistemas de pago y comunicarse con millones de beneficiarios en cuestión de días. Impacto en la comunidad latina: menos comida en la mesa Entre los más afectados por la orden federal se encuentran los hogares latinos de bajos ingresos, especialmente en estados como California, Texas, Florida y Nueva York, donde la comunidad hispana representa una gran parte de los beneficiarios del SNAP. En muchos de estos estados, los cupones de alimentos SNAP son el único recurso que garantiza el acceso a productos frescos, carnes y lácteos.

Para familias trabajadoras que viven al día, una reducción de esta magnitud significa tener que elegir entre pagar la renta o llenar la despensa. Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos han reportado un aumento en la demanda de asistencia, previendo que las reducciones federales agraven el hambre y la inseguridad alimentaria en los vecindarios más vulnerables. Además, defensores de derechos sociales alertan que este tipo de recortes suelen impactar de manera desproporcionada en los niños latinos y adultos mayores, quienes dependen del SNAP para mantener una dieta mínima y equilibrada.

Reacciones políticas: gobernadores desafían la orden federal La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, fue una de las primeras en reaccionar al memorándum del USDA, según una nota de NBC News. El domingo, advirtió que su estado mantendrá la distribución de los fondos ya procesados y no permitirá que los beneficiarios pierdan acceso inmediato a los alimentos. “Si el presidente Trump quiere penalizar a los estados por evitar que los estadounidenses pasen hambre, lo veremos en los tribunales”, declaró Healey. Agregó que los residentes de Massachusetts que ya recibieron fondos deben seguir utilizándolos para comprar comida, ya que se procesaron conforme a las directrices iniciales del propio gobierno y antes de la orden de la Corte Suprema. Su postura refleja una creciente tensión entre los gobiernos estatales y la administración federal, en medio de una batalla judicial acelerada sobre la financiación del programa SNAP durante el cierre parcial del gobierno.

Qué sigue sobre los cupones de alimentos SNAP Por ahora, la orden del USDA permanece vigente y los estados están obligados a acatar la reducción del 35 % en los pagos. Sin embargo, el proceso judicial sigue abierto. El tribunal de apelaciones deberá decidir en las próximas semanas si la suspensión emitida por la Corte Suprema se mantiene o se revierte. Si los estados no logran revertir los pagos completos a tiempo, podrían ser responsables de cubrir la diferencia con sus propios presupuestos, una medida que amenaza con desestabilizar los programas locales de asistencia.