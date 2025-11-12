Pagar facturas médicas con tu hipoteca podría costarte caro

Pagar facturas médicas con un préstamo con garantía hipotecaria puede ser riesgoso. Conoce cuándo conviene y qué precauciones tomar antes.

Algunas familias usan préstamos sobre su casa para cubrir deudas médicas.

Pagar facturas médicas con un préstamo con garantía hipotecaria puede ser riesgoso.

Los expertos recomiendan analizar todas las opciones antes de comprometer la vivienda.

Aunque más del 90 % de los estadounidenses tiene seguro médico, la deuda por atención de salud sigue creciendo.

Ante la falta de liquidez, algunos propietarios recurren a pagar facturas médicas mediante préstamos respaldados por su vivienda.

Pero esta alternativa, aunque parece conveniente, puede generar consecuencias financieras graves.

¿Conviene pagar facturas médicas usando un préstamo con garantía hipotecaria?

Un préstamo con garantía hipotecaria puede tener sentido si se obtiene a una tasa baja y si la deuda médica es manejable.

Por ejemplo, las tasas promedio actuales rondan el 7.3 %, mucho menores que el 11 % o 15 % de las tarjetas de crédito.

Usar el capital de la vivienda para refinanciar puede reducir los pagos mensuales, pero conlleva riesgos importantes.

Riesgos de pagar facturas médicas con la hipoteca

Pones tu casa en riesgo

Si no cumples con el pago, podrías perder la propiedad.

Si no cumples con el pago, podrías perder la propiedad. Los intereses pueden acumularse

Aunque la tasa sea baja, el plazo largo aumenta el costo total.

Aunque la tasa sea baja, el plazo largo aumenta el costo total. Podrías repetir el ciclo de deuda

Si no cambias tus hábitos financieros, podrías endeudarte otra vez.

Si no cambias tus hábitos financieros, podrías endeudarte otra vez. Costos adicionales

Muchos préstamos incluyen comisiones y tarifas por apertura.

Alternativas antes de usar tu vivienda como garantía

Antes de pagar facturas médicas con un préstamo hipotecario, considera otras opciones:

Negociar directamente con el hospital: Muchos centros ofrecen planes de pago sin intereses.

Solicitar asistencia financiera: Programas como Medicaid o fondos comunitarios ayudan a pacientes con bajos ingresos.

Buscar créditos médicos especializados: Existen productos diseñados para este fin con condiciones más flexibles.

Impacto en la comunidad latina

Los estadounidenses tienen 220,000 millones de dólares en deudas médicas. Los gastos de atención sanitaria son una de las principales causas de quiebra en Estados Unidos. https://t.co/wtWqOYPXc1 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) December 15, 2024

Los hispanos suelen ser más vulnerables a la deuda médica, especialmente quienes trabajan por cuenta propia o tienen seguros limitados.

Recurrir a un préstamo con garantía hipotecaria puede parecer una salida rápida, pero aumenta el riesgo de perder la casa, que para muchos es su principal patrimonio.

¿Qué hacer antes de decidir?

Calcula el total de tu deuda médica y tus ingresos netos.

Evalúa la tasa de interés y el plazo del préstamo.

Asegúrate de que tu empleo o fuente de ingresos sean estables.

Consulta a un asesor financiero antes de comprometer el capital de tu vivienda.

Qué sigue

Si bien los préstamos hipotecarios ofrecen alivio temporal, los expertos recomiendan utilizarlos solo como último recurso.

El objetivo debe ser reducir la deuda sin arriesgar tu hogar.

Para la comunidad hispana, la educación financiera es la mejor herramienta para evitar decisiones que puedan costar caro en el futuro.