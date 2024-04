José Roldán Jr, de 40 años; y su mujer, Ladesha Ann Powe, de 29 años, no tenían registro de malos tratos contra ninguno de sus hijos.

Las imágenes todavía no son públicas, pero han despertado indignación en quienes las han visto.

Una cámara de seguridad en la sala de estar de la vivienda habría grabado los últimos minutos de vida de la bebé y su desesperación al no poder respirar.

La bebita tenía 6 meses

«Es desgarrador», dijo el fiscal del condado de Kalamazoo, Jeff Getting. “Lo he visto y no es algo que nadie debería ver. Es horrible”, comentó.

La grabación muestra a Roldán y a Powe durmiéndose, ella en los pies de él con la bebé en sus brazos, escriben los agentes para describir lo sucedido en su reporte.

Finalmente, precisan los investigadores, la bebé cayó de los brazos de su madre y aterrizó entre el cuerpo de su padre, quien pesa unas 300 libras, y el sofá.

Se ve a la nena pateando y llorando por algunos minutos antes de dejar de moverse.