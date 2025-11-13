Acusan a padres de negligencia por bebé severamente desnutrida
Publicado el 12/11/2025 a las 20:37
- Bebé hallada severamente desnutrida
- Padres enfrentan cargos graves
- Otros niños fueron retirados
Segun informa people en español, Una pareja de Indiana enfrenta graves cargos de negligencia luego de que las autoridades descubrieran que su hija de 8 meses se encontraba severamente desnutrida y con un peso de solo nueve libras.
Los padres, identificados como Benjamin Joseph Tackett y Kayla Therese Thompson, fueron arrestados bajo cargos de negligencia grave que resultó en lesiones corporales severas.
La Oficina del Sheriff del Condado de Jennings informó que la bebé sufría desnutrición severa, negligencia relacionada con la higiene, dermatitis severa y retrasos en el desarrollo.
El comunicado detalló que, pese a tener ocho meses, la niña pesaba solo nueve libras, un dato que encendió alarmas entre los investigadores.
Detalles del caso de padres acusados de negligencia
The baby’s parents, Benjamin Tackett and Kayla Thompson, told detectives they were tired after work and sometimes locked the baby in a separate bedroom for 10 hours at a time to sleep. https://t.co/epV1sAzyX3 pic.twitter.com/DYZXrvbyYE
— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) November 11, 2025
Los detectives entrevistaron a Tackett y Thompson, quienes admitieron que habían descuidado a su hija de manera consciente durante meses.
Ambos reconocieron que, debido al cansancio tras el trabajo, encerraban a la bebé en un dormitorio por aproximadamente diez horas para poder dormir.
Esta confesión llevó a las autoridades a catalogar el caso como uno de descuido intencional que comprometió gravemente la salud de la menor.
La investigación reveló que la niña presentaba signos visibles de deterioro físico debido a la falta de atención.
Declaraciones de los padres y hallazgos policiales
El caso se destapó cuando el Departamento de Servicios para Niños de Indiana notificó a la oficina del sheriff sobre las condiciones extremas en las que podría encontrarse la bebé.
Tras recibir la alerta, los agentes acudieron al hogar de la pareja y confirmaron que la situación era crítica.
El 5 de noviembre se emitieron órdenes de arresto y Tackett y Thompson fueron detenidos de inmediato.
La policía también informó que otros niños presentes en la vivienda fueron retirados por los Servicios para Niños.
Actuación del estado ante padres acusados de negligencia
Los menores retirados de la casa de North Vernon permanecen bajo custodia estatal mientras se evalúan sus condiciones de salud y bienestar.
El comunicado del sheriff señaló que la condición de la bebé era evidente y que el daño reflejaba una falta prolongada de cuidados esenciales.
Las autoridades describieron casos de dermatitis severa que indicaban una falta de higiene recurrente.
También se documentaron retrasos en el desarrollo que podrían estar relacionados con la desnutrición sostenida.
Proceso judicial y medidas de protección infantil
Una audiencia judicial fue programada para el 13 de noviembre, donde la pareja deberá responder a los cargos formales.
El sistema evaluará si los padres incurrieron en negligencia criminal que ponga en riesgo la vida de los menores.
Mientras tanto, los Servicios de Protección Infantil continúan supervisando el estado de la bebé y los otros niños involucrados.
La investigación busca establecer con claridad el alcance total del daño sufrido por la menor desnutrida.
Comunidad en alerta por padres acusados de negligencia
El caso ha causado preocupación en la comunidad debido a la gravedad de los hechos descubiertos.
La Oficina del Sheriff del Condado de Jennings destacó la importancia de que ciudadanos reporten cualquier indicio de negligencia infantil.
Se recordó que este caso se conoció gracias a la intervención oportuna del Departamento de Servicios para Niños.
El proceso sigue abierto mientras las autoridades trabajan para garantizar justicia y protección para la bebé afectada.