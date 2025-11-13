Acusan a padres de negligencia por bebé severamente desnutrida

Bebé hallada severamente desnutrida

Padres enfrentan cargos graves

Otros niños fueron retirados

Segun informa people en español, Una pareja de Indiana enfrenta graves cargos de negligencia luego de que las autoridades descubrieran que su hija de 8 meses se encontraba severamente desnutrida y con un peso de solo nueve libras.

Los padres, identificados como Benjamin Joseph Tackett y Kayla Therese Thompson, fueron arrestados bajo cargos de negligencia grave que resultó en lesiones corporales severas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jennings informó que la bebé sufría desnutrición severa, negligencia relacionada con la higiene, dermatitis severa y retrasos en el desarrollo.

El comunicado detalló que, pese a tener ocho meses, la niña pesaba solo nueve libras, un dato que encendió alarmas entre los investigadores.

Detalles del caso de padres acusados de negligencia

The baby’s parents, Benjamin Tackett and Kayla Thompson, told detectives they were tired after work and sometimes locked the baby in a separate bedroom for 10 hours at a time to sleep. https://t.co/epV1sAzyX3 pic.twitter.com/DYZXrvbyYE — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) November 11, 2025



Los detectives entrevistaron a Tackett y Thompson, quienes admitieron que habían descuidado a su hija de manera consciente durante meses.

Ambos reconocieron que, debido al cansancio tras el trabajo, encerraban a la bebé en un dormitorio por aproximadamente diez horas para poder dormir.

Esta confesión llevó a las autoridades a catalogar el caso como uno de descuido intencional que comprometió gravemente la salud de la menor.

La investigación reveló que la niña presentaba signos visibles de deterioro físico debido a la falta de atención.