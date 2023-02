La tragedia de la balacera ocurrió el día antes del quinto aniversario del tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, que mató a 17 y es el último en lo que se ha convertido en un año nuevo mortal en los EE. UU. Lamentablemente, se ha repetido una matanza en una institución educativa en el país, según la Agencia The Associated Press .

Michael McRae rompe silencio. El tiroteo ocurrido el pasado lunes en la Universidad Estatal de Michigan, ha dejado a tres personas muertas, de igual manera las autoridades han logrado identificar al presunto tirador. Cabe mencionar que el hombre armado de 43 años no tenía conexión aparente con el campus, dijo la policía el martes.

El padre del tirador Anthony McRae, mencionó que tras la muerte de su esposa, su hijo e volvió “malvado y mezquino” y un recluso. De igual manera, dijo que el comportamiento de Anthony “cambió” después de que Linda muriera de un derrame cerebral el 13 de septiembre de 2020, según The Sun .

Asegura que era buen chico

Además, Michael agregó que “Él estaba de luto por su madre. Él no lo dejaría pasar. Se puso amargo, amargo y amargo. Su madre murió y él comenzó a volverse malvado y mezquino. Ya no le importaba nada”. Por lo que trato de apoyarlo y lo alentó a buscar un trabajo para salir adelante juntos.

“Le dije: ‘Habla con papá. Avísame si tienes algo en mente. Si necesitas ayuda, te ayudaré. Él dijo: ‘Estoy bien, papá, no necesito ayuda. Era un buen chico, no me malinterpreten, pero nunca sabes qué hará tu hijo cuando salga por la puerta”, finalizó el papá del asesino que acabó con la vida de tres estudiantes. Archivado como: Michael McRae rompe silencio