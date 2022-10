“Así me enteré”

El padre de la joven vive en Los Ángeles, pero la madre fue quien lo puso al tanto de la noticia. “La madre de mi hija me llamó y así fue como me enteré. Inicialmente no pensé que la llamada fuera real”, comentó Bell en una entrevista con Robert Townsend de 5 On Your Side.

Bell dijo que su hija tenía una personalidad extrovertida, a quien le encantaba bailar y que, de hecho, formaba parte del equipo de baile de su escuela secundaria, apuntó KSDK. “Alexandria era mi todo. Era alegre, maravillosa y simplemente una gran persona”, dijo.