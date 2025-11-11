Padre y su bebé fueron rociados con gas pimienta por agentes federales
Publicado el 10/11/2025 a las 21:30
- Padre y bebé atacados
- Denuncian abuso en Sam’s Club
- DHS niega uso de gas
Segun informa live5news, Un padre de familia de los suburbios de Chicago denunció que él y su hija de un año fueron rociados con gas pimienta por agentes federales mientras se encontraban en el estacionamiento de un Sam’s Club en la localidad de Cicero.
Rafael Veraza, residente de Illinois, relató que el incidente ocurrió el sábado, cuando se dirigía con su familia a hacer compras y se encontró con un grupo de agentes federales desplegados en la zona.
De acuerdo con su testimonio, los oficiales actuaban en medio de enfrentamientos con vecinos del área, muchos de ellos molestos por los recientes operativos migratorios realizados en los alrededores del barrio de Little Village, una comunidad mexicana afectada por redadas de inmigración.
Veraza aseguró que él no participaba en ninguna protesta y que solo intentaba abandonar el lugar cuando fue atacado con gas pimienta a corta distancia, afectando también a su pequeña hija.
Denuncian abuso de autoridad en Cicero
Según la familia, el ataque ocurrió mientras se encontraban dentro de su vehículo con las ventanillas abiertas.
“Un agente enmascarado apuntó con una pistola de gas pimienta y disparó directamente”, contó Veraza entre lágrimas, afirmando que la sustancia irritante alcanzó su rostro y los ojos de su hija.
El padre explicó que la niña, llamada Arianna, comenzó a llorar y tuvo dificultades para respirar, mientras su esposa trataba de auxiliarla desesperadamente.
Un video grabado por la familia muestra el momento posterior al ataque, en el que el padre intenta abrir los ojos y la menor llora, visiblemente afectada por la exposición al gas.
Padre rociado con gas pimienta en Sam’s Club exige justicia
Here’s video of federal agents doing a drive by pepper spraying that hit a father and his one-year old on Saturday when the Feds were hitting Little Village and Cicero pic.twitter.com/hV8YBI3o8z
— Gregory Royal Pratt (@royalpratt) November 9, 2025
El reverendo Matt DeMateo, un pastor con larga trayectoria en la zona, llegó al lugar para ayudar a la familia y documentar lo sucedido.
“Todos eran ciudadanos estadounidenses. Fueron atacados sin razón mientras hacían compras. Esto no puede volver a pasar”, expresó el religioso.
DeMateo aseguró que no hubo provocación y que las familias solo estaban intentando salir del estacionamiento cuando comenzó el uso de gas pimienta y otros agentes químicos.
El video del ataque se viralizó en redes sociales, generando indignación y llamados a una investigación por presunto abuso de poder.
DHS niega los hechos y defiende operativo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó rotundamente la versión de la familia y aseguró que “no se utilizó ningún dispositivo de control de multitudes ni gas pimienta en el estacionamiento de Sam’s Club”.
La subsecretaria Tricia McLaughlin señaló que los agentes respondieron a “una multitud hostil” que arrojó objetos contra los vehículos oficiales.
El sábado fue una jornada de enfrentamientos en el área de Chicago, donde los operativos migratorios ya suman más de 3.200 detenciones.
Las tácticas de los agentes federales han sido ampliamente criticadas por organizaciones civiles, que denuncian un uso excesivo de la fuerza en vecindarios latinos.
Juez limita uso de fuerza tras denuncias
La tensión aumentó luego de que un juez federal de Chicago emitiera una orden judicial que restringe el uso de fuerza por parte de los agentes federales.
La medida se adoptó tras revelarse que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza mintió en varias ocasiones sobre supuestas amenazas de manifestantes.
La orden prohíbe el uso de gases lacrimógenos o balas de pimienta, salvo en situaciones “objetivamente necesarias” para prevenir un daño inmediato.
El DHS apeló la decisión, mientras continúan las investigaciones sobre el caso de Veraza y su hija. Un episodio que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos civiles en los operativos migratorios.