Padre y su bebé fueron rociados con gas pimienta por agentes federales

Segun informa live5news, Un padre de familia de los suburbios de Chicago denunció que él y su hija de un año fueron rociados con gas pimienta por agentes federales mientras se encontraban en el estacionamiento de un Sam’s Club en la localidad de Cicero.

Rafael Veraza, residente de Illinois, relató que el incidente ocurrió el sábado, cuando se dirigía con su familia a hacer compras y se encontró con un grupo de agentes federales desplegados en la zona.

De acuerdo con su testimonio, los oficiales actuaban en medio de enfrentamientos con vecinos del área, muchos de ellos molestos por los recientes operativos migratorios realizados en los alrededores del barrio de Little Village, una comunidad mexicana afectada por redadas de inmigración.

Veraza aseguró que él no participaba en ninguna protesta y que solo intentaba abandonar el lugar cuando fue atacado con gas pimienta a corta distancia, afectando también a su pequeña hija.

Según la familia, el ataque ocurrió mientras se encontraban dentro de su vehículo con las ventanillas abiertas.

“Un agente enmascarado apuntó con una pistola de gas pimienta y disparó directamente”, contó Veraza entre lágrimas, afirmando que la sustancia irritante alcanzó su rostro y los ojos de su hija.

El padre explicó que la niña, llamada Arianna, comenzó a llorar y tuvo dificultades para respirar, mientras su esposa trataba de auxiliarla desesperadamente.

Un video grabado por la familia muestra el momento posterior al ataque, en el que el padre intenta abrir los ojos y la menor llora, visiblemente afectada por la exposición al gas.