Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Inmigración » Padre y su bebé fueron rociados con gas pimienta por agentes federales

Padre y su bebé fueron rociados con gas pimienta por agentes federales

Padre rociado con gas pimienta en Sam’s Club denuncia que agentes federales atacaron a su hija de un año en un operativo en Cicero, Illinois
Por 
2025-11-11T02:30:02+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 21:30

  • Padre y bebé atacados
  • Denuncian abuso en Sam’s Club
  • DHS niega uso de gas

Segun informa live5news, Un padre de familia de los suburbios de Chicago denunció que él y su hija de un año fueron rociados con gas pimienta por agentes federales mientras se encontraban en el estacionamiento de un Sam’s Club en la localidad de Cicero.

Rafael Veraza, residente de Illinois, relató que el incidente ocurrió el sábado, cuando se dirigía con su familia a hacer compras y se encontró con un grupo de agentes federales desplegados en la zona.

De acuerdo con su testimonio, los oficiales actuaban en medio de enfrentamientos con vecinos del área, muchos de ellos molestos por los recientes operativos migratorios realizados en los alrededores del barrio de Little Village, una comunidad mexicana afectada por redadas de inmigración.

Veraza aseguró que él no participaba en ninguna protesta y que solo intentaba abandonar el lugar cuando fue atacado con gas pimienta a corta distancia, afectando también a su pequeña hija.

Denuncian abuso de autoridad en Cicero


Según la familia, el ataque ocurrió mientras se encontraban dentro de su vehículo con las ventanillas abiertas.

“Un agente enmascarado apuntó con una pistola de gas pimienta y disparó directamente”, contó Veraza entre lágrimas, afirmando que la sustancia irritante alcanzó su rostro y los ojos de su hija.

El padre explicó que la niña, llamada Arianna, comenzó a llorar y tuvo dificultades para respirar, mientras su esposa trataba de auxiliarla desesperadamente.

Un video grabado por la familia muestra el momento posterior al ataque, en el que el padre intenta abrir los ojos y la menor llora, visiblemente afectada por la exposición al gas.

Padre rociado con gas pimienta en Sam’s Club exige justicia


El reverendo Matt DeMateo, un pastor con larga trayectoria en la zona, llegó al lugar para ayudar a la familia y documentar lo sucedido.

“Todos eran ciudadanos estadounidenses. Fueron atacados sin razón mientras hacían compras. Esto no puede volver a pasar”, expresó el religioso.

DeMateo aseguró que no hubo provocación y que las familias solo estaban intentando salir del estacionamiento cuando comenzó el uso de gas pimienta y otros agentes químicos.

El video del ataque se viralizó en redes sociales, generando indignación y llamados a una investigación por presunto abuso de poder.

DHS niega los hechos y defiende operativo

agentes federales, uso de fuerza, Padre y bebé atacados MundoNOW
Padre rociado con gas pimienta en Sam’s Club denuncia abuso FOTO: SHUTTERSTOCK

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó rotundamente la versión de la familia y aseguró que “no se utilizó ningún dispositivo de control de multitudes ni gas pimienta en el estacionamiento de Sam’s Club”.

La subsecretaria Tricia McLaughlin señaló que los agentes respondieron a “una multitud hostil” que arrojó objetos contra los vehículos oficiales.

El sábado fue una jornada de enfrentamientos en el área de Chicago, donde los operativos migratorios ya suman más de 3.200 detenciones.

Las tácticas de los agentes federales han sido ampliamente criticadas por organizaciones civiles, que denuncian un uso excesivo de la fuerza en vecindarios latinos.

Juez limita uso de fuerza tras denuncias

La tensión aumentó luego de que un juez federal de Chicago emitiera una orden judicial que restringe el uso de fuerza por parte de los agentes federales.

La medida se adoptó tras revelarse que un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza mintió en varias ocasiones sobre supuestas amenazas de manifestantes.

La orden prohíbe el uso de gases lacrimógenos o balas de pimienta, salvo en situaciones “objetivamente necesarias” para prevenir un daño inmediato.

El DHS apeló la decisión, mientras continúan las investigaciones sobre el caso de Veraza y su hija. Un episodio que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos civiles en los operativos migratorios.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Opinión: Invertir en nuestra comunidad resulta en una economía más fuerte para todos
familia celebrando la Navidad, Pino de Navidad, bengalas, gorros de Santa, MundoNOW

Navidad a la mexicana: 5 ideas para decorar

Expertos dicen que es un buen momento para comprar o vender su casa

Las 10 transacciones inmobiliarias de celebridades más caras de 2021

Así se construye una vivienda con lujo en grandes dimensiones

Una casa que se renueva con delicado interiorismo

Una casona colonial que se transforma en lienzo de arte

Desalojos aumentan meses después de finalizar la moratoria federal

Tasa de interés hipotecaria subió ligeramente esta semana el 3,12 %

Construcción de viviendas repunta un fuerte 11,8 % en noviembre

Sobresale en torno a un jardín, en la mitad del mundo

No dejes de mirarlo: verdadera fusión entre el lujo y la historia

Crecimiento anual del precio de la vivienda registra récord en octubre

Precios de viviendas alcanzan «punto de inflexión» en varios mercados

Tasa de interés de hipoteca se mantienen firmes una semana más
Alquiler de automóviles asequible, Ciudades populares para alquilar automóviles, Costos de viaje, Escapada del Día del Trabajo, Verano

Avión aterriza 37 años después de despegar… ¿Qué sucedió?
avión aterrizó

Avión aterrizó con 92 cadáveres a bordo… (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Cuál es el color del aura según tu fecha de nacimiento

9 ángeles poderosos que debes conocer

Cómo limpiar el hígado graso en 7 días de forma natural (VIDEO)

Compra de viviendas en suburbios perdura frente a aumento en ciudades

Ventas de viviendas nuevas suben el 0,4% en octubre con alza de precios

Mercado impulsa crecimiento de alquiler de viviendas unifamiliares

Crean un espacio disruptivo en una oficina para empresas

Equilibrio contemporáneo en un proyecto de estos tiempos
daddy yankee's career, reggaeton, Ramón Luis Ayala Rodríguez

Daddy Yankee abre las puertas de su mansión para una experiencia única
Rembolso gas natural Florida

¿De donde salió el dinero de los Díaz la «familia millonaria»? (VIDEO)

¿Te apuntas? Vacaciona en esta seducción del paisaje caribeño

¡Increíble aeropuerto!: Tiene Singapur un gigante de cristal

Una aventura circular: una tendencia en América Latina

Perro millonario vende mansión en Miami que fue propiedad de Madonna

Vivir en Nueva York vuelve a salir caro pese a los escaparates vacíos

Inversores compran una de cada cinco viviendas en tercer trimestre

Tejidos en madera: una forma de organizar los espacios

Ondulación con diseño: una tendencia en la arquitectura moderna

El Agente 007 y el diseño de interiores de la película

Inflación impulsa más inversores hacia bienes raíces comerciales

Zillow vende miles de sus casas. ¿Qué significa para los compradores?

¿Invierno feroz para el mercado de las viviendas en EE. UU.?

Los 17 Trabajos Mejor Pagados en USA (Lista de Carreras)

Diseño en tendencia: trazos disruptivos en una residencia

Escultura en cerámica: la vivienda que parece una roca fría

Decoraciones de Halloween fáciles y creativas para tu casa

Ventas de viviendas aumentan debido a alza de las tasas de interés

Conocida aplicación de bienes raíces no comprará más casas este año

Pagan mil millones de dólares en rentas a más de 174 mil hogares
¿Quién mató a Valentín Elizalde?

Por fin sale a la luz el supuesto motivo del asesinato de Valentín Elizalde

La Casa en el Bosque: inmueble que respeta la naturaleza

Altos precios de las viviendas favorece a los propietarios

Carmela Moreno: una historia de superación y éxito en los bienes raíces

Ventas de viviendas en EE. UU. cayeron en agosto

¿Cómo conseguir un espacio para tu descanso? Aquí te decimos

Inflación afecta la construcción de viviendas y sube los precios

Inmobiliarias crean guía para que hispanos compren casas

Productos que no faltarán en un «hogar inteligente»

Adamari López por fin responde si se hizo la cirugía bariátrica
Ángela Aguilar trajes baño bikinis Pepe

Ángela Aguilar presume cuerpo en atrevidos trajes de baño y bikinis (FOTOS)
Jenni Rivera sin cabeza

Las 15 muertes de cantantes mexicanos más crueles y aterradoras
concepto de renovación_ casa antes y después de la renovación

¿Cuánto cobran por pintar una casa en Estados Unidos?
Car,Accident,Broken,And,Damaged,Glass,blurred,Photo

Así quedó el auto en que murió el cantante Ariel Camacho

Un vestigio de la famosa torre Eiffel en Chapala, México

Cuatro formas inteligentes de utilizar un préstamo con garantía hipotecaria

El rascacielos más alto del Bajío de Guanajuato, en México

Renovada y elegante: una vivienda que conjuga líneas modernas
Delivery truck of Amazon Prime

Trabajar Como Delivery para Amazon [Repartidor de Paquetes]
Trino Marín

¿Qué fue de Trino Marín? El primer esposo de Jenni Rivera, quién abusó de sus hijas, Chiquis y Jacqie Rivera
Mhoni vidente tanga coronavirus Covid-19 pandemia peor

Mhoni Vidente | Biografía
Hispanos en EE.UU.

Hispanos en EE.UU. ya pueden disfrutar cine en español con novedoso invento

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?

Pachuca destituye a Jaime Lozano a días del Play-In del Apertura 2025

Nick Kurtz y Drake Baldwin ganan el Novato del Año 2025 en MLB

Adolescente de Hillsboro conmueve con testimonio viral sobre redadas de ICE

Padre y su bebé fueron rociados con gas pimienta por agentes federales