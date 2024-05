Padre e hijo mueren tras colapso de escenario en San Pedro; iban a ver a Bronco

“Ahorita no nos han dado más información y estamos esperando para poder agilizar los trámites para los cuerpos y lo siga”, afirmó la hija.

Alejandra añadió que sus familiares no eran simpatizantes de Movimiento Ciudadano, lo único que querían era ir a ver a Bronco.

Impacto del accidente y las últimas palabras de Alejandra

“Por parte de los teléfonos de mi papá y de su esposa y se comunicaron directamente que estaban heridas”, añadió a su declaración.

“Trasladaron a mi papá al Hospital Universitario, nos dijeron que iba muy grave que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, prácticamente no podía respirar”, mencionó Alejandra.

“Fue algo natural, no fue planeado. No podíamos preverlo, y creo que si alguien hubiera sabido, no habrían asistido al evento”, indicó.

Alejandra explicó que su hermanastro fue trasladado en ambulancia y al llegar al Hospital Universitario, su padre ya había fallecido.