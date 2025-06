Padre deja morir a su hijo en camioneta caliente mientras bebía en un bar de Florida

Un trágico caso de negligencia infantil ha conmocionado a Florida y al país entero. Sebastian Gardner, un niño de apenas 18 meses, murió tras ser dejado durante horas en una camioneta bajo el abrasador sol de junio.

Su padre, Scott Gardner, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio agravado infantil y negligencia con daño grave.

El 6 de junio, Scott Gardner, de 33 años, llegó poco antes del mediodía a un centro comercial en Ormond Beach que alberga una barbería y el bar «Hanky Panky’s Lounge».

Así lo informó People.

Deputies working with the Ormond Beach Police Department arrested Scott Allen Gardner, 33, after they said his son, Sebastian, was “left helpless” in a hot truck for more than three hours on June 6, while he got a haircut and went drinking at a local bar. https://t.co/Q6SvEEj1iY

— KTSM 9 News (@KTSMtv) June 21, 2025