Padre de soldado asesinada en Washington expresa su dolor: “Mi niña ha pasado a la gloria”
Publicado el 11/28/2025 a las 15:24
El padre de la soldado Sarah Beckstrom rompió el silencio tras la tragedia ocurrida en Washington D. C., donde su hija perdió la vida durante un tiroteo.
Gary Beckstrom publicó un mensaje profundamente emotivo en redes sociales, confirmando la muerte de la joven integrante de la Guardia Nacional.
“Mi niña ha pasado a la gloria. Si no hablo contigo no te ofendas, esto ha sido una tragedia horrible”, escribió.
La noticia generó conmoción nacional y reacciones inmediatas de autoridades federales.
Identifican al sospechoso y avanza la investigación
El ataque ocurrió el miércoles cerca de la estación de metro Farragut Square.
La Guardia Nacional informó que Sarah Beckstrom y el sargento Andrew Wolfe fueron baleados mientras cumplían funciones asignadas.
El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años.
De acuerdo con las autoridades, también resultó herido y permanece bajo custodia.
Funcionarios federales reaccionan al ataque
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que el presunto tirador ingresó a Estados Unidos en 2021 mediante la Operación Aliados Bienvenidos.
“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano que fue uno de los muchos que ingresaron… bajo la administración Biden”, afirmó en X.
Sus palabras reavivaron el debate político sobre los protocolos de ingreso aplicados tras la retirada militar de Afganistán.
El ataque se convirtió rápidamente en tema central del discurso público.
Trump condena el crimen y lamenta la pérdida
El presidente Donald Trump calificó al atacante como un “monstruo” durante sus comentarios del jueves.
Según ‘Fox News’, el mandatario añadió que el sospechoso se encontraba “en estado grave” tras ser reducido por agentes en la escena.
Trump también confirmó que Beckstrom había fallecido y que Wolfe seguía “luchando por su vida”.
El mensaje presidencial destacó la gravedad del ataque y la valentía de los soldados implicados.
Comunicado oficial detalla cómo ocurrió el tiroteo
Un comunicado de prensa emitido el jueves relató el momento del ataque.
“Aproximadamente a las 14:15 h del 26 de noviembre de 2025 (…) resultaron heridos en un tiroteo cerca de la estación de metro Farragut Square en Washington, D. C.”, informó la Guardia Nacional.
El documento identificó a Beckstrom como parte de la 863.ª Compañía de Policía Militar y a Wolfe como miembro del 167.º Ala de Transporte Aéreo.
Ambos cumplían funciones de apoyo cuando fueron sorprendidos por el atacante, detalló ‘Fox News‘.