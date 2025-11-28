Padre de soldado asesinada en Washington expresa su dolor: “Mi niña ha pasado a la gloria”

Padre de soldado asesinada

Investigación sigue en curso

Autoridades condenan el ataque

El padre de la soldado Sarah Beckstrom rompió el silencio tras la tragedia ocurrida en Washington D. C., donde su hija perdió la vida durante un tiroteo.

Gary Beckstrom publicó un mensaje profundamente emotivo en redes sociales, confirmando la muerte de la joven integrante de la Guardia Nacional.

“Mi niña ha pasado a la gloria. Si no hablo contigo no te ofendas, esto ha sido una tragedia horrible”, escribió.

La noticia generó conmoción nacional y reacciones inmediatas de autoridades federales.

Identifican al sospechoso y avanza la investigación

El ataque ocurrió el miércoles cerca de la estación de metro Farragut Square.

La Guardia Nacional informó que Sarah Beckstrom y el sargento Andrew Wolfe fueron baleados mientras cumplían funciones asignadas.

El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años.

De acuerdo con las autoridades, también resultó herido y permanece bajo custodia.