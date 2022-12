Padre de Meghan Markle desmiente lo que dijo en documental

Sin embargo, en una plática con The Mail el 9 de Diciembre, Thomas dijo que cada mensaje que le escribió lo hizo en sus cinco sentidos. “Escribí cada palabra que envié desde ese teléfono que aún tengo en mi poder. El hecho que ella afirme que mi teléfono fue comprometido simplemente no es cierto”. replicó Thomas.

“Mi padre usaba muchos emojis, elípsis y puntos suspensivos, era lo opuesto. Me llamó ‘Meghan’, nunca me llamó así en la vida, todos me llaman ‘Meg’, hasta él, ahí pensé ‘ese no es mi padre’, ahí supimos que pasaba algo con su teléfono y nunca pude contactarme con él”.

Asegura que siempre la ha llamado ‘Meghan’

“He usado el nombre de Meghan antes, cuando las cosas van en serio, es falso decir que nunca he usado su nombre completo, lo hago cuando hablo en serio, cuando hay problemas serios involucrados”. Ante esto, Thomas desmintió la versión de su hija y la razón por la que tenían contacto, donde dijo que no se encontraba molesto hasta que recibió los mensajes debido a la falta de interés que mostraron hacia él.

“Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba, cuando recibí sus mensajes me molesté, pensé que no merecía recibirlos”, reclamó Thomas. “Harry y Meghan están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera, que nunca hablara, lo que están haciendo es peor que cualquier cosa que haya hecho antes”. añadió Thomas.