Hallan muertas a tres niñas desaparecidas en el estado de Washington

Las autoridades del estado de Washington confirmaron este martes la trágica muerte de tres niñas que estaban reportadas como desaparecidas desde el viernes.

Su padre, Travis Decker, vio por última vez a las menores cuando las recogió para una visita parental programada.

Las víctimas son Paityn Decker, de 9 años; Evelyn Decker, de 8; y Olivia Decker, de tan solo 5.

Sus cuerpos fueron hallados el lunes por la tarde cerca del campamento Rock Island, en el condado de Chelan.

