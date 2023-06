Le dejan mensajes al sacerdote ¿cuestionándolo?

En esa serie de fotografías, la gente causó sorpresa por sus comentarios: «Por favor que religión tiene el padre Alberto?», «Felicidades,Dios siempre cuide su hogar .Usted es ejemplo para muchos, testimonio vivo de que el amor cuando es de Dios prevalece!», «¿Qué no se supone que no se deben de casar?», «Padre Alberto..Discúlpeme, aun no estoy preparada para ver esto..Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta.. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite.. ..», se puede leer.

Pero para ‘echar más leña al fuego’, el Padre Alberto compartió otra serie de fotos en donde se puede ver en el altar vestido con su sotana agarrando las manos de su esposa Ruhama y dándole un beso en la boca frente a otro sacerdote, lo que la gente consideró como una ofensa y decidieron ‘alzar la voz’ en la sección de comentarios.