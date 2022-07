Hombre deja abandonado a su hijo en plena escuela

Se niega a hacerse cargo del pequeño tras una prueba de paternidad negativa

“Debería estar jugando a su edad, pero ahora está así”

Padre abandona hijo escuela. Una triste historia se ha presentado en las redes sociales sobre un pequeño de tan solo 5 años de edad que fue abandonado en la escuela. El padre del pequeño decidió no hacerse cargo del menor debido a que se realizó una prueba de paternidad y los resultados arrojados no fueron de su agrado.

De acuerdo con el portal New York Post, los hechos ocurrieron en China, cuando un hombre se ha negado a cuidar de su hijo tras descubrir que en realidad no es su hijo. Esto debido a una prueba que se realizó, y tras haber visto los resultados y confirmar que no es su descendencia biológica, lo dejó en el preescolar abandonado.

Padre abandona a su hijo en escuela tras descubrir que no es suyo

De acuerdo con los informes que se han presentado, el menor de tan solo 5 años de edad, fue identificado bajo en nombre de Xiao Rui. El niño fue abandonado por su propio padre quien iba por él al finalizar las clases, sin embargo en esta ocasión no fue así y el pequeño se quedó solo en el preescolar.

Las imágenes del pequeño han estado circulando en las redes sociales en donde se puede ver al niño con una mochila en sus espaldas que contenía solo una muda de ropa y un teléfono móvil, así lo informó el Jiangxi Morning Daily a través del South China Morning Post .