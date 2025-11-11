Pachuca destituye a Jaime Lozano a días del Play-In del Apertura 2025

Pachuca cesó a Jaime Lozano tras cerrar noveno en el Apertura 2025. El técnico dejó al equipo antes del Play-In ante Pumas, a disputarse el 20 de noviembre.

A menos de dos semanas de disputar el Play-In del Apertura 2025, el Club Pachuca anunció la salida de su técnico Jaime ‘Jimmy’ Lozano, a pesar de seguir con vida en la lucha por el título.

Después de un inicio perfecto en las primeras 4 jornadas, los Tuzos se desplomaron tras la Leagues Cup. De ser líderes en la Jornada 5, terminaron novenos tras perder 1-0 ante Santos en el cierre de fase regular.

Balance de Jimmy Lozano:

24 partidos dirigidos

8 victorias, 4 empates, 12 derrotas

32 goles a favor, 38 en contra

Eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes 2025

Cuartos de final en Leagues Cup

“Decisión de común acuerdo”

En un comunicado, Pachuca agradeció a Lozano por su entrega y valores, y anunció que en las “próximas horas” informará a su reemplazo, quien tendrá menos de 10 días para preparar el duelo clave ante Pumas en el Estadio Hidalgo.

Lo que viene para Pachuca:

Jueves 20 de noviembre: Play-In ante Pumas (10.º)

Si gana, enfrentará al perdedor de Tijuana vs Juárez por el último boleto a la Liguilla.

