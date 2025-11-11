Pachuca destituye a Jaime Lozano a días del Play-In del Apertura 2025
Publicado el 10/11/2025 a las 22:00
A menos de dos semanas de disputar el Play-In del Apertura 2025, el Club Pachuca anunció la salida de su técnico Jaime ‘Jimmy’ Lozano, a pesar de seguir con vida en la lucha por el título.
Después de un inicio perfecto en las primeras 4 jornadas, los Tuzos se desplomaron tras la Leagues Cup. De ser líderes en la Jornada 5, terminaron novenos tras perder 1-0 ante Santos en el cierre de fase regular.
Balance de Jimmy Lozano:
-
24 partidos dirigidos
-
8 victorias, 4 empates, 12 derrotas
-
32 goles a favor, 38 en contra
-
Eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes 2025
-
Cuartos de final en Leagues Cup
“Decisión de común acuerdo”
En un comunicado, Pachuca agradeció a Lozano por su entrega y valores, y anunció que en las “próximas horas” informará a su reemplazo, quien tendrá menos de 10 días para preparar el duelo clave ante Pumas en el Estadio Hidalgo.
Lo que viene para Pachuca:
-
Jueves 20 de noviembre: Play-In ante Pumas (10.º)
-
Si gana, enfrentará al perdedor de Tijuana vs Juárez por el último boleto a la Liguilla.
