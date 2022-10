Pablo Montero se niega a pagarle a mariachis que contrató (VIDEO)

Pablo Montero se niega pagarle mariachis. El cantante Pablo Montero, no termina de salir de una polémica por entrar en otra. A pesar de ser un artista bastante completo, con una gran trayectoria en el espectáculo, el mexicano no se ha librado del ojo público, pues parece que las controversias lo persiguen a toda costa.

Pablo Montero se niega pagarle mariachis: “Nos echamos un tiro”

En las imágenes recopiladas por este video de TikTok, podemos escuchar como el cantante de 48 años, lanza un mensaje ‘amenazante’ hacia las personas, también aseguró que estaban obligados a pagar, pues se rehusaba a cantarle gratis a las personas…

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿Cómo ven? Si no, nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”, se le escucha decir a Montero. Entre los comentarios la gente dice: “Así llegó a un lugar donde yo trabajaba, no pago hasta que lo sacamos”, “Tiene esa fama de no pagar”, “Se sabe que es un vividor”, “Bien mala copa”, “Así es ese, todo quiere que le paguen”, “Un clásico de este sujeto”, dijeron algunas personas por medio del TikTok (VER VIDEO). Archivado como: Pablo Montero se niega pagarle mariachis