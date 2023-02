El cantante Pablo Montero rompió el silencio

Habla sobre la denuncia de presunto abuso sexual que hay en su contra

“La verdad me molestó muchísimo”, indicó la estrella mexicana ¡LE LLUEVE SOBRE MOJADO! Pablo Montero, por primera vez, habla sobre la denuncia que recibió en su contra por parte de una joven, quien asegura fue abusada sexualmente por la estrella mexicana. El cantante ofreció una entrevista vía telefónica hacia un programa matutino de espectáculos y reveló “lo que en verdad pasó” en aquel momento. En los últimos días, Montero se ha visto envuelto en acusaciones que lo involucran con la ley y las autoridades mexicanas. En enero, estuvo en los separos debido a que golpeó a un empleado de un popular restaurante en la Riviera Maya y a finales de ese mes, supuestamente agredió sexualmente a una joven menor de edad. ROMPE EL SILENCIO POR PRIMERA VEZ El cantante Pablo Montero, reacciona por primera vez a las acusaciones que se presentaron en su contra por presunto abuso sexual. El intérprete de Mi Piquito de Oro, reveló al programa matutino “Hoy” que se encuentra molesto por las acusaciones que presentó la revista TVYNovelas. Además, señaló que todo es una mentira. “Mira, la verdad, pues he estado… Yo cuando me enteré venía llegando de un viaje que hice con mis hijas. Me entero de la publicación y la verdad me molestó muchísimo. Lo que sale en la portada de la revista TVYNovelas es falso porque la misma fiscalía emitió un comunicado en su página oficial, para desmentir dicha publicación, para recalcar que era una mentira”, informó Pablo Montero.

“No hay ninguna orden de aprehensión en mi contra” En la entrevista, la figura pública destacó que se encuentra muy molesto por la seria acusación en su contra. Pero, sobre todo, aprovechó esos instantes para aclarar que hasta la actualidad no le llegó ninguna citación, ni notificación por parte de algún juzgado y su abogado, se encuentra trabajando arduamente en aclarar la supuesta calumnia que vive. “Qué bueno que a mí… les quiero yo también asegurar que no me han notificado, ni me han citado a declarar. Él más interesa en aclarar esto soy, para aclarar esta mentira, ¿no? Como ya lo dijo mi abogado, no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra y nunca me he escondido, ni tengo por qué hacerlo. Ahorita estoy muy ocupado con mi trabajo”, destacó Montero en la entrevista.

¿Conoció a la joven? Ante las interrogantes de la supuesta denuncia en contra de él, en “Hoy” se le cuestionó el papel de la joven en su vida y cómo la llegó a conocer. De acuerdo con las declaraciones, el cantante mexicano dejó en claro que todo ocurrió en un evento donde participó en Chiapas y no después de un show -como se especuló- y ella, se acercó a pedir una fotografía. “No, no la conozco. Mira, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y de repente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba. Me pidieron fotos y una de las personas que estaba allí, era ella“, reveló el cantante de música regional mexicana a “Hoy”.

Pablo Montero habla denuncia: “Son puras tonterías” Durante la entrevista que se realizó al actor de El Último Rey, destacaron el encabezado que surgió por parte de la revista TVYNOVELAS, donde se menciona que él le pagó a la joven que lo acusó para quitar la demanda en su contra. Montero, respondió destacando que era “una mentira” y nunca llegó a hacer tratos con la supuesta víctima. “Supuestamente, yo había llegado a un arreglo con la mujer que me está acusando y eso es totalmente falso. A raíz de ese encabezado, que es muy fuerte, que me buscaban, puras tonterías, lo que dice son puras tonterías. Nunca jamás le he ofrecido dinero ni a ella ni a nadie, no he tenido que hacerlo porque yo no tengo nada que temer”, informó el cantante. Archivado como: Pablo Montero habla denuncia

Pablo Montero habla denuncia: ¿Le pusieron una trampa? Pablo Montero, destacó durante la entrevista que se enteró de un supuesto acuerdo con la mujer que lo acusó mediante un periodista reconocido. Él, indica que una persona que conoce fue quien comenzó a decir a los medios de comunicación que le había dado un pago para quitar la denuncia y no sabe qué motivo tiene en su contra. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Esto lo dijo un tipo que se llama Emilio Morales, esto me lo dijo un periodista muy reconocido y me dice: ‘Oye, por favor no le vayas a mencionar nada a Pablo, pero pasó esto…’. O sea, esto es un acto de cobardía, no sé si necesite trabajo o quiere llamar la atención. (…) Él trabajó en unos eventos conmigo”, indicó el cantante durante la entrevista. Archivado como: Pablo Montero habla denuncia

