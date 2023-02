Pablo Montero denuncia violación: ¿QUÉ RESPONDIÓ EL CANTANTE?

Sus primeras declaraciones las hizo a la revista de TvNotas, luego que saliera a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual, a lo que el cantante de regional mexicana dijo lo siguiente: “Yo no soy así y nunca voy a hacer eso, me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale madres lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que yo soy”.

Entonces agregó sobre lo que prefería hacer antes de cometer un delito como ese: “Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”. Archivado como: Pablo Montero denuncia violación