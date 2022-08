“No entiendo tu pregunta”, respondió sin ocultar su molestia, para después preguntar si él en alguna ocasión había dicho eso: “Entonces no hagas preguntas que no vienen al caso, tienes que ser más profesional, ¿ok?”, expresó el artista nacido en Torreón, Coahuila. Nadie veía venir su próxima reacción.

A continuación, Pablo Montero reaccionó de manera muy violenta y le dijo a la reportera que no saldría de ese lugar hasta que no borrara todo lo que había grabado. Es muy evidente que le dio un manotazo y le arrebató el micrófono de TV Azteca. Las personas que estaban a su alrededor trataron de calmarlo. Italia fue retenida por más de 20 minutos.

Pablo Montero comparte su versión de los hechos

El cantante mexicano Pablo Montero ofreció una entrevista vía telefónica al programa Venteaneando y le dijo a Pati Chapoy en primer lugar que quería disculparse con la reportera Italia Herrera, así como con su acompañante, por su comportamiento, el cual no fue para nada correcto: “Y sí hay que pagar algo que se haya dañado, yo me hago responsable, por eso estoy hablando con ustedes y dando la cara”.

“La verdad me descontroló un poquito la pregunta, esa pregunta yo siempre la he contestado y doy la cara sobre esa pregunta, pero en ese momento justo, yo estaba con el niño al lado y fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”, expresó el cantante mexicano.