Siguen las reacciones por el caso de Pablo Lyle

Tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, Vieira Vidente le echa las cartas al actor mexicano

La psíquica revela la pena que le espera y sí hubo ‘mano negra’ en este proceso

¿Cuánto tiempo estará en la cárcel? Luego de que el actor mexicano Pablo Lyle fuera declarado culpable de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, la reconocida psíquica Vieira Vidente compartió un video en su canal oficial de YouTube donde le echa las cartas al joven artista, quien está en espera de su sentencia.

Antes de entrar de lleno con su lectura, la vidente comentó que hace esto con la intención de no faltarte el respeto ‘a nada ni a nadie’, mucho menos a Pablo como persona ni a sus admiradores, mucho menos a sus seres queridos, además de recordar que hace tres años reveló que no lo veía del todo culpable de este trágico hecho y que todo esto se pudo haber evitado.

El caso de Pablo Lyle habría dado un giro total

A continuación, Vieira Vidente comentó que el caso del actor mexicano Pablo Lyle habría dado un giro total y rotundo hace tiempo y sus cartas se lo confirmarían: “La verdad saldrá a la luz, esto ha dado un giro muy grande, el cual lo tengo qué decir: Pablo Lyle estaba muy confiado, no se esperaba esto”, expresó la psíquica, quien aún tendría más por decir.

“Sin embargo, las cartas me están diciendo que no todo está dicho. Aquí yo veo una apelación. Para el 2023, van a venir apelando fuertemente para que él salga de la cárcel, lo cual será ‘un poco’ imposible. No veo cadena perpetua, que es lo que se rumora, no lo veo así en estas cartas”, dijo Vieira Vidente, la cual haría una nueva lectura de cartas.