¿La gente aplaude la decisión del jurado?

Mientras Pablo Lyle, su esposa Ana Araujo, sus hermanos y su cuñado estaban atentos y muy tristes escuchando, Mercedes Arce finalmente sentía paz por su prometido Juan Ricardo Hernández, pero ¿qué opinó la gente sobre el veredicto y la reacción de todos? Esto se puede leer en el video del show ‘La Mesa Caliente’: “Me duele el alma por la mamá”, “El juicio fue en Miami y el señor era cubano…. he ahí la respuesta”, “La ira, la Ira es un arma de doble filo, nos dejan consecuencias irreparables en la Vida !!”.

Más reacciones aparecieron: “Lamentablemente un hombre que destrozó su vida por no controlar su ira. Para mi en el video del golpe a la víctima no hay dudas sobre su culpabilidad”, “Es muy triste la situación de él porque no fue su intención….. pero hubo una persona muerta y tiene que haber justicia”, “Dios pero ese jurado tampoco pensó en esos niños que se quedan solos sin su papá”, “La violencia no tiene de ninguna manera cabida en la vida de las personas de bien”, se puede leer. AQUÍ EL DURO MOMENTO EN QUE SE DECLARA CULPABLE A PABLO LYLE Y SU REACCIÓN Y LA DE LA VIUDA DE LA VÍCTIMA.