Pablo Lyle tiene una nueva esperanza

Su defensa no se queda quieta luego que la jueza rechazara un nuevo juicio

Ahora se sabe que uno de sus abogados tiene un ‘as bajo la manga’

Pablo Lyle está a tan sólo unos días de vivir su primera Navidad en una diminuta celda en la prisión en que lo tienen de Miami luego de que se le encontrara culpable de homicidio involuntario contra Juan Ricardo Hernández, pero su defensa no se queda quieta y ahora su equipo de abogados dijeron lo que planean hacer para ayudarlo.

Han pasado ya casi 4 años desde que el galán de telenovelas y cine mexicano cambiara su vida de manera radical ante un ataque de furia que le provocó golpear a un adulto mayor en un crucero de Miami, lo que cuatro días después del incidente le provocó la muerte al cubano, por lo que Pablo Lyle enfrentó a la justicia echando a perder su carrera como actor y su situación personal y hasta económica.

Pablo Lyle pasaría su primera Navidad tras las rejas

El segundo juicio al que la defensa de Pablo Lyle aspirara con el fin de obtener un nuevo veredicto para el actor tras el incidente que enfrenta por su arranque de furia, no sucederá pues fue totalmente desechado por la jueza Marisa Tinkler bajo el argumento que no hubo ninguna irregularidad así como que no existen antecedentes de que haya sucedido antes en la historia de casos similares.

Ahora, se sabe que según lo reportado por ‘Infobae‘ en una entrevista realizada al abogado de Pablo Lyle, se difundió que la defensa del actor está lista para una nueva estrategia que ayude a que el actor cumpla su sentencia por homicidio involuntario fuera de la cárcel… ¿lo conseguirán?