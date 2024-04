Pablo Lyle hace sorpresiva petición desde la cárcel

«Está entrando en crisis. Me dicen su hermano y sus papás que cuando hablan con él no para de llorar», afirmó la persona allegada a Tv y Notas.

Una persona que, según la revista de Tv y Notas, es allegada a la familia del actor reveló que Pablo no está nada bien dentro de la prisión.

Pablo Lyle ha estado alejado de sus hijos

«Extraña mucho estar con ellos y lo que más le preocupa es saber de sus hijos», afirmó la fuente cuya identidad se desconoce.

De acuerdo con la información, Ana Araujo no ha llevado a sus hijos a que visiten al actor de ‘Mirreyes contra Godínez’.

«Me cuentan que Pablo no ha visto a sus hijos en varios meses. Que su ex no ha podido llevarlos y eso le duele mucho a él», mencionó la fuente.

«Se está perdiendo la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando se comunican, las llamadas son cada vez más cortas y sus hijos más ausentes», añadió.