La semana pasada fue Ana Araujo, esposa del actor quien sorprendió a todos reapareciendo luego de los rumores que señalaban que estaban separados y ella le habría pedido el divorcio lo que hasta el momento resultó no ser cierto; la joven contó a detalle lo que vivió dentro de la camioneta en el crucero en que Pablo Lyle le propinó un golpe al cubano y hoy occiso Juan Ricardo Hernández.

Con un traje azul marino, corbata azul rey, camisa blanca y su cabello totalmente relamido para atrás, Pablo Lyle aparece de pie junto a sus abogados y mirando directamente a la jueza quien le dice por qué se ha negado a declarar en su propio juicio y él responde: “Mi decisión (de no declarar) fue por consejo de mi abogado”, comenzó aclarando el actor.

Tanya Charry dio el informe de lo que estaba ocurriendo en el último día de juicio del actor: “Día decisivo para @pablolyle. El actor decidió no testificar en el juicio en su contra. Una estrategia de la defensa que para ellos puede ser favorable. Tampoco testificó su cuñado Lucas Delfino. Quien era el conductor del auto en el que iban. Sera culpable o inocente? Ustedes que creen?”, publicó la periodista.

Las palabras contundentes del actor frente a la jueza

Pablo Lyle continuó: “Escojo no hacerlo (declarar) y estoy de acuerdo con eso”, fue contundente en su respuesta mientras la jueza trataba de hacerle ver si era consciente de las consecuencias que esa decisión tendría para su caso a lo que el actor se mostró bastante nervioso y suspirando en señal de miedo.

La gente ha sido muy puntual en seguir el caso del galán mexicano que conocerá su sentencia en unas horas y opinaron en el video colgado por Tanya Charry: “Inocente! El Sr que falleció (R.I.P.) comenzó todo!”, “Nunca fue premeditado.. incapaz de querer matar….ahora tanto tiempo esto consume a una persona…ahora el señor que murió tampoco pensó que esto iba a pasar, es bien difícil….que Dios lo decida”, “Que Dios lo ayude y salga con bien”, “Las evidencias lo culpan más no creo que sus intenciones fueran acabar con la vida del señor, no le deseo mal, fue algo no intencional”.