“Hola, mi nombre es Mauro. Tengo ocho años y soy hijo de Pablo Lyle. Estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho. Yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien; lo vi muy triste, yo estaba chiquito. Mi papi es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda; lo admiro mucho. Mi papi a ha sido muy valiente”, dijo su hija Arantza de acuerdo con la fuente antes mencionada. Archivado como: Pablo Lyle contenido cartas

Pablo Lyle contenido cartas: Hija de Lyle dice que su papá ‘no merece’ estar en prisión

Por su parte, la primogénita del actor mexicano especificó quien es y que su padre es buena persona: “Hola, soy Arantza, la hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo doce años. Mi papá es una buena persona, lo quiero mucho y también es amable”

“Para mí no se merece estar allá; me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa. Lo conozco desde que tengo cuatro años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan agradecida como él”, indicó también la revista ‘Quién‘. Archivado como: Pablo Lyle contenido cartas