A pesar de que ya se sabe que tendrá que cumplir una sentencia, que podría ascender hasta 15 años de prisión, todavía no se sabe cuál será, por lo que el actor se encuentra bajo custodia y en espera de conocer el dictamen que determinará su futuro.

“Me imagino que esperarán para ver cuál es la sentencia, porque si la sentencia son 10 años de prisión vale la pena. Uno tiene que tratan todo lo posible para que uno salga lo mejor posible. Como no tiene antecedentes penales y el delito no fue a propósito, la jueza puede darle menos de 9 años”, dijo el abogado.

Pablo Lyle condena México: ¿Qué hará su familia?

“La familia del difunto señor Hernández tiene un caso civil pendiente con Pablo Lyle. A ellos no les conviene que este preso 10 años porque no puede producir y ellos quieren dinero, para eso son las demandas civiles y el no puede producir si esta preso”, dijo Carlos en exclusiva para Ventaneando.

Por el momento, Pablo está pasando sus días en una cárcel local dónde podría ser apartado del resto de los presos. El abogado González dijo: “Como el es alguien famoso, el está en más peligro de que lo ataquen en la cárcel”, sentenció Carlos, el abogado criminalista. VER VIDEO AQUÍ