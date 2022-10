Aunque no estaban autorizadas las cámaras de celular en la obra de teatro, hubo muchas personas que no se aguantaron las ganas y decidieron tomar fotos de las escenas y así aparecieron Mauricio Ochmann, Marcus Ornellas, Osvaldo de León y Pablo Lyle desnudos por todas las redes sociales, pero al ahora mexicano bajo las rejas le faltaba lo peor.

Estaba bastante nervioso por tener que quitarse la ropa frente a todos

En 2015, Pablo Lyle ofreció una entrevista al portal ‘Noreste‘ y en ella confesó su nerviosismo por tener que quitarse la ropa para entrar a la obra de teatro ‘4 equis’ que le dio buena proyección en México y en donde compartió créditos con Mauricio Ochmann, Claudia Lizaldi, Marcus Ornellas, Fernanda Vizuet y Osvaldo de León.

“Es un desnudo que viene perfectamente con la historia; está perfectamente hecho. Estoy nervioso pero bueno, no pasa nada. Mi papá feliz de la vida, yo no pensé que iba a estar feliz, y me ha sorprendido, me apoya muchísimo. Mis hermanos, mi familia, todos están ahí”, expresó el actor en ese entonces sin saber el duro provenir que le esperaba. AQUÍ PUEDES VER LAS IMÁGENES DE PABLO LYLE COMO DIOS LO TRAJO AL MUNDO.