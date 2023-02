Abogado de Pablo Lyle apelará la sentencia de 5 años en prisión

Tras un largo juicio, Lyle fue declarado culpable y espera una sentencia, misma en la que frente a la viuda de la persona que murió, no pudo contener las lágrimas y perdirle perdón. Recordando que el actor fue declarado culpable a finales del 2022. ARCHIVADO DE: Pablo Lyle apelará sentencia

Se dice que un error puede costar toda una vida de aciertos. Y es justo lo que le está pasando al actor mexicano Pablo Lyle, quien se vio envuelto en un altercado vial en Miami, el cual le costó la vida a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, en 2019. Todo por no controlar su ira.

Le pidió perdón a la viuda del hombre que mató

A la espera de saber cuánto tiempo pasará tras las rejas, Pablo Lyle se dirigió a la esposa del señor Hernández, víctima de lo sucedido, a quien le pidió perdón por lo que pasó años atrás, señalando que es un episodio que lo ha perseguido y no lo deja tranquilo.

“Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca, en sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”, dijo entre algunas lágrimas.