El actor mexicano aparece de forma inesperada junto a su esposa

La declaración que Lyle hizo ante la corte

La tan esperada declaración de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle

Pablo Lyle con su esposa. El actor mexicano Pablo Lyle está tan solo a unas pocas horas de conocer cuál será el veredicto final del juez. Recordemos que el actor protagonizó una pelea en donde golepó a un hombre de 63 años que cayó al piso y se dio un grave golpe en la cabeza que le costó la vida.

El día de ayer, Lyle comunicó que no testificará este lunes en el juicio que se sigue en su contra por un caso de homicidio involuntario ocurrido en 2019, hechos que resultaron en la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años y origen cubano, informó EFE.

Pablo Lyle con su esposa: Lyle no planea testificar en la corte

Lyle, de 35 años, comunicó a la jueza Marisa Tinkler Méndez, al frente del caso en la Corte Criminal de Miami-Dade, que por iniciativa propia y bajo el consejo de sus abogados no testificará en la audiencia de este lunes, según divulgaron medios locales.

El actor mexicano, conocido por su actuación en telenovelas como “Adorable maldición”, matizó que su decisión no estuvo sometida a presión alguna. Lyle dejó así el camino para que Fiscalía y defensa iniciaran sus argumentos finales. La fiscal Gabriela Alfaro repitió al jurado las palabras “por favor no me hagas daño”, supuestamente las últimas de Hernández antes de caer y golpearse mortalmente, informó EFE. Archivado como: Pablo Lyle con su esposa