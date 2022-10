‘La Legarreta’ dice que este error le ha costado muy caro a Pablo Lyle

Sin dudarlo, Andrea Legarreta decribió al actor Pablo Lyle como buen amigo, buen hijo y buena persona, además de ‘chambeador’, pero también aseguró que este error le ha costado muy caro: “Está arrepentido, lo ha sufrido mucho y al final se ha estado alimentando espiritualmente, ha estado muy cerca de Dios y ha crecido mucho como ser humano”.

A punto del llanto, la conductora del programa Hoy reveló que toda esta situación le ha dolido mucho: “A pesar de que he estado tratando de comunicarme, ya no he podido tener contacto con él. Yo creo que estaba preparado y fuerte para lo que viniera. Si tenía fe en que podía ser otro el resultado, ilusión de retomar su vida. Me conmuevo porque me da mucha ternura al final”.