Pablo Alborán se declara gay para ayudar a otros

«Siempre he luchado en toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad.

«Estoy aquí para contarles que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual».

¿Lo han discriminado por su orientación sexual?

El español explica que ni en su espacio laboral ni personal ha sido discriminado por su orientación sexual.

«En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido».

«Me he sentido arropado y acompañado a la hora de construir cada uno de mis sueños».

Con sus reflexiones, el compositor espera ayudar a otros. «Espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto… lo hago por mí».