Tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, el ex presidente de México, Vicente Fox, cuestiona objetivo

El ex mandatario causa polémica en su cuenta de Twitter

Pero los internautas le reviran su comentario

Tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, el ex presidente de México, Vicente Fox, cuestiona si todo esto es un regalo para el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y lo publica en sus redes sociales, creando gran controversia entre los internautas que opinaron en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que el ex mandatario de México aprovechó que el tema estaba en todos lados para crear más polémica a la de por sí ya movilizada detención del ‘Ratón’, que dicho sea de paso volvió a provocar temor entre la población pues se desataron bloqueos y balaceras hasta el aeropuerto local. Varios medios locales lo retomaron.

CUESTIONA DETENCIÓN

El operativo de las fuerzas armadas mexicanas tuvo lugar al norte de Culiacán y desencadenó fuertes actos de violencia, balaceras y bloqueos de vías en distintos puntos del estado desde el jueves en la madrugada. Las autoridades paralizaron las actividades en la capital e informaron que hubo heridos entre las fuerzas de seguridad.

Ante esto mucha gente lamentó que el ex presidente tomara como bandera política violento acto y le reviraron lo que él no hizo durante su gestión, que es muy recordada pues fue el primer mandatario que llegó al poder y que no formaba parte del partido oficial, se informó sobre la detención de Ovidio Guzmán que es cuestionada por Vicente Fox.