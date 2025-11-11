¿Dónde está Otto Padrón, esposo de Angélica Vale, tras su divorcio?
Publicado el 10/11/2025 a las 20:49
- Otto Padrón estaría desaparecido
- Angélica Vale confirma divorcio
- Rumores sobre infidelidad y crisis
Segun informa tvnotas, La actriz mexicana Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio y tiene dos hijos. Sin embargo, tras el anuncio, surgieron versiones que aseguran que el empresario cubano estaría “desaparecido”, sin comunicación con la prensa ni con su entorno profesional.
La noticia del divorcio fue inicialmente difundida por el periodista Javier Ceriani, quien reveló que Padrón interpuso la demanda ante la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre. Según su reporte, el empresario no solicitó la custodia de los hijos, únicamente derechos de visita y permisos de viaje con los menores.
“A las pocas horas de haber presentado la demanda, mi equipo confirmó la orden en la corte”, declaró Ceriani, destacando que Otto presentó el trámite de manera discreta.
Un día después, Angélica Vale confirmó públicamente la separación. En entrevista, contó que no vivían juntos desde abril y que se enteró del proceso legal a través de los medios de comunicación.
Angélica Vale reacciona a la separación con sorpresa
Durante la conversación con los reporteros, la actriz relató que se encontraba cenando con su familia cuando recibió un mensaje con la noticia del divorcio.
“Yo no sabía que ya la había metido. Me sorprendió enterarme de eso así, por un mensaje que le llegó a él”, expresó Angélica visiblemente conmovida.
Sin revelar los motivos del rompimiento, pidió respeto para su familia y aseguró que deseaba que todo se resolviera “sin escándalos”.
El divorcio llega a pocos días de su cumpleaños número 50, lo que ha generado aún más atención mediática.
Otto Padrón desaparecido y sin comunicación con la prensa
El periodista de espectáculos Pier Rojas afirmó que desde hace semanas no se tiene rastro de Otto Padrón.
“Está completamente fuera de línea. Nadie ha podido contactarlo. Ni periodistas ni colegas han recibido respuesta. Está desaparecido”, señaló durante su participación en el programa Todo para la mujer.
De acuerdo con Rojas, los rumores de crisis matrimonial comenzaron a circular desde el año pasado, cuando la actriz empezó a asistir sola a varios eventos públicos.
Incluso, el fin de semana anterior al anuncio, Angélica Vale fue vista sin compañía en un concierto de Miguel Bosé, lo que levantó especulaciones sobre una posible separación definitiva.
Rumores de infidelidad y problemas financieros no confirmados
Antes de que Angélica Vale confirmara su divorcio, se habían filtrado versiones sobre una supuesta infidelidad y problemas económicos entre la pareja.
Pier Rojas recordó que ambos habían tenido tensiones relacionadas con proyectos personales y diferencias financieras, aunque aclaró que nada de eso ha sido confirmado oficialmente.
“Muchos pensaban que solo se trataba de rumores porque Otto no suele aparecer en eventos sociales. Pero la confirmación de la demanda cambió todo”, afirmó el periodista.
A pesar del revuelo mediático, Angélica continúa con los preparativos para su fiesta de cumpleaños número 50, programada para el 11 de noviembre, evento que dijo no cancelará.
Carrera y vida de Otto Padrón antes del escándalo
Otto Padrón, nacido en Cuba, emigró a Estados Unidos siendo niño junto a su familia.
Estudió Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la Universidad de Miami, y durante varios años fue una figura reconocida en el ámbito empresarial de medios hispanos.
Fue presidente de programación en Univisión y actualmente ocupa el cargo de director de operaciones en Get After It Media, compañía de comunicación con sede en Estados Unidos.
Su desaparición del radar público ha generado inquietud entre colegas, amigos y seguidores, quienes esperan que pronto se pronuncie sobre su separación y su estado actual.