¿Dónde está Otto Padrón, esposo de Angélica Vale, tras su divorcio?

Otto Padrón estaría desaparecido

Angélica Vale confirma divorcio

Rumores sobre infidelidad y crisis

Segun informa tvnotas, La actriz mexicana Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio y tiene dos hijos. Sin embargo, tras el anuncio, surgieron versiones que aseguran que el empresario cubano estaría “desaparecido”, sin comunicación con la prensa ni con su entorno profesional.

La noticia del divorcio fue inicialmente difundida por el periodista Javier Ceriani, quien reveló que Padrón interpuso la demanda ante la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre. Según su reporte, el empresario no solicitó la custodia de los hijos, únicamente derechos de visita y permisos de viaje con los menores.

“A las pocas horas de haber presentado la demanda, mi equipo confirmó la orden en la corte”, declaró Ceriani, destacando que Otto presentó el trámite de manera discreta.

Un día después, Angélica Vale confirmó públicamente la separación. En entrevista, contó que no vivían juntos desde abril y que se enteró del proceso legal a través de los medios de comunicación.

Angélica Vale reacciona a la separación con sorpresa

Durante la conversación con los reporteros, la actriz relató que se encontraba cenando con su familia cuando recibió un mensaje con la noticia del divorcio.

“Yo no sabía que ya la había metido. Me sorprendió enterarme de eso así, por un mensaje que le llegó a él”, expresó Angélica visiblemente conmovida.

Sin revelar los motivos del rompimiento, pidió respeto para su familia y aseguró que deseaba que todo se resolviera “sin escándalos”.

El divorcio llega a pocos días de su cumpleaños número 50, lo que ha generado aún más atención mediática.