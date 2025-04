Otro sismo sacude la costa norte de California

Un nuevo sismo volvió a sacudir la costa norte de California este miércoles por la mañana.

El terremoto, de magnitud 3,8, fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) alrededor de las 8 am, hora del Pacífico.

El epicentro se localizó en la zona de fractura de Mendocino, una peligrosa falla ubicada frente a la costa del condado de Humboldt, cerca de la localidad de Petrolia.

Según el USGS, esta falla tiene el potencial de generar terremotos de gran magnitud, incluso superiores a 7, lo que mantiene en alerta a los científicos.

BREAKING: CALIFORNIA HIT BY ANOTHER EARTHQUAKE

A 3.8-magnitude quake struck off Northern California moments ago, jolting the Mendocino Fault back to life. It’s the second quake this week, following Monday’s 5.2 in the south.

Source: Daily Mail pic.twitter.com/J3fDCkQipX

— $WEN BURN? (@wen_burn_wen) April 16, 2025