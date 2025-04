Otro fuerte terremoto de 5.5 sacude el centro de Myanmar en medio de labores de rescate

Un nuevo sismo de magnitud 5,5 se estremeció el domingo por la mañana la región central de Myanmar, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó cerca de la ciudad de Meiktila, a unos 97 kilómetros al sur de Mandalay.

Una de las zonas más golpeadas por el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el pasado 28 de marzo.

Este nuevo temblor ocurre mientras Myanmar aún lidia con las devastadoras consecuencias del sismo anterior.

On April 13, 2025, a magnitude 5.5 earthquake struck near Meiktila, central Myanmar, adding to the ongoing seismic activity following the devastating 7.7 magnitude earthquake on March 28, 2025. WATCH 👇https://t.co/UjxjkbPfpj pic.twitter.com/oABg3Lu7DF

