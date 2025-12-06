Otra ola de aire ártico extremo amenaza al norte de EE.UU.: temperaturas caerán a un solo dígito
Publicado el 12/06/2025 a las 18:30
- Ola de aire ártico amenaza
- Sensación térmica bajo cero
- Frío seguirá hasta diciembre
Millones de personas en el norte de Estados Unidos se preparan para enfrentar nuevamente condiciones invernales severas, apenas días después de haber soportado algunas de las temperaturas más frías registradas en lo que va de la temporada.
Este fin de semana, los valores comenzaron a normalizarse ligeramente, pero los meteorólogos advierten que una nueva irrupción de aire ártico llegará a inicios de la próxima semana.
Las regiones del Medio Oeste, los Grandes Lagos y el corredor de la Interestatal 95 volverán a experimentar descensos marcados, con cifras que podrían romper récords locales.
Entre jueves y viernes, se registraron casi 80 temperaturas récord, lo que anticipa un invierno especialmente agresivo bajo la influencia de La Niña.
Una nueva masa de aire gélido avanza desde el norte
Los expertos señalan que esta próxima ola de frío estará asociada a un sistema clipper de rápido desplazamiento que cruzará la parte norte del país entre lunes y miércoles.
Detrás del sistema, vientos fuertes del noroeste permitirán la entrada de otra ronda de aire ártico que impactará a millones.
El Centro de Pronóstico FOX advirtió que los habitantes de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra volverán a despertar con temperaturas extremadamente bajas.
Para el martes por la mañana, los valores mínimos podrían situarse en un solo dígito en varias ciudades de esas regiones.
Sensación térmica bajo cero para Nueva Inglaterra
Además de las bajas temperaturas, la sensación térmica será aún más severa debido al viento.
En localidades como Burlington, Vermont, y Caribou, Maine, el “wind chill” podría caer por debajo de cero, aumentando los riesgos de exposición prolongada al frío.
A lo largo del corredor de la I-95, los pronósticos anticipan mañanas con temperaturas cercanas a los 10 °F, cifras que normalmente se registran en febrero y no en diciembre.
Este comportamiento atípico del clima está alineado con el primer impacto real del invierno bajo condiciones de La Niña.
Gradual recuperación, pero el frío persistirá
Aunque se espera que hacia finales de la semana las temperaturas comiencen a acercarse a valores más típicos de la temporada, el alivio será temporal.
El Centro de Pronóstico FOX anticipa que las temperaturas por debajo del promedio continuarán dominando la zona norte del país hasta mediados de diciembre. Estos patrones hacen prever un invierno prolongado y especialmente frío para millones de residentes en estados del norte y noreste.
Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución, especialmente durante las mañanas más frías, cuando los riesgos de congelación y resbalones aumentan significativamente.
Mientras el país se prepara para otra embestida ártica, los expertos insisten en seguir de cerca los reportes climáticos, pues el comportamiento atmosférico podría generar nuevas sorpresas en las próximas semanas, apuntó, ‘Fox Weather‘.