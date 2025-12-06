Otra ola de aire ártico extremo amenaza al norte de EE.UU.: temperaturas caerán a un solo dígito

Ola de aire ártico amenaza

Sensación térmica bajo cero

Frío seguirá hasta diciembre

Millones de personas en el norte de Estados Unidos se preparan para enfrentar nuevamente condiciones invernales severas, apenas días después de haber soportado algunas de las temperaturas más frías registradas en lo que va de la temporada.

Este fin de semana, los valores comenzaron a normalizarse ligeramente, pero los meteorólogos advierten que una nueva irrupción de aire ártico llegará a inicios de la próxima semana.

Las regiones del Medio Oeste, los Grandes Lagos y el corredor de la Interestatal 95 volverán a experimentar descensos marcados, con cifras que podrían romper récords locales.

Entre jueves y viernes, se registraron casi 80 temperaturas récord, lo que anticipa un invierno especialmente agresivo bajo la influencia de La Niña.

Una nueva masa de aire gélido avanza desde el norte

Los expertos señalan que esta próxima ola de frío estará asociada a un sistema clipper de rápido desplazamiento que cruzará la parte norte del país entre lunes y miércoles.

Detrás del sistema, vientos fuertes del noroeste permitirán la entrada de otra ronda de aire ártico que impactará a millones.

El Centro de Pronóstico FOX advirtió que los habitantes de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra volverán a despertar con temperaturas extremadamente bajas.

Para el martes por la mañana, los valores mínimos podrían situarse en un solo dígito en varias ciudades de esas regiones.