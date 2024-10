¡Otra ofensa contra hispanos! En pleno mitin de Trump, ‘se burlan’ de Puerto Rico

Durante un mitin de Donald Trump este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe provocó indignación tras referirse a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

Según CNN, el comentario de Hinchcliffe surgió mientras bromeaba sobre problemas medioambientales, y su declaración fue recibida con risas por parte del público.

La situación generó reacciones inmediatas en redes sociales por la ofensa contra Puerto Rico.

Muchos hispanos expresaron su enojo por lo que consideraron una burla hacia los puertorriqueños y su comunidad.

Throughout my career, I’ve always fought for the people of Puerto Rico. Every chance he got, Donald Trump abandoned and insulted them.

As president, I will invest in Puerto Rico’s future so that Puerto Ricans can not just get by, but get ahead. pic.twitter.com/jkqOPWBhIy

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 27, 2024