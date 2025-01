Otra amenaza de vientos de Santa Ana se avecina en California

California se enfrenta a otra ronda de vientos de Santa Ana la próxima semana, alertan los expertos de AccuWeather.

Los condados de Los Ángeles y Ventura, devastados recientemente por incendios forestales, podrían volver a sufrir por las condiciones meteorológicas adversas.

De lunes a miércoles, se esperan vientos secos en alta mar debido a una combinación de alta presión en el oeste y una vagada en alta mar al sur de California.

«La magnitud y el momento de las ráfagas de viento más intensas de la próxima semana dependerán de la ubicación de una tormenta en la costa del Pacífico», explicó el pronosticador de AccuWeather, Paul Pastelok.

The situation in Southern California is getting increasingly dire another Santa Ana event is coming today and won’t back down until at least Wednesday pic.twitter.com/amLTJRFg67

— HilltopWeather(HREF truther) (@AnubizzzBurner) January 11, 2025