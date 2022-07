“Lamentablemente no pudimos seguir juntos como yo hubiera querido o como ella lo hubiera deseado. Pero la distancia nos afectó muchísimo, luego de 4 años de relación hemos decidido terminar saludablemente la misma”, confesó Osvaldo Ríos en un live de Instagram. Archivado como: Osvaldo Ríos fin relación

Tras cuatro largos años de relación, el actor puertorriqueño decidió darle fin a su relación, y así fue como lo comunicó en su Instagram; “Quiero hacerles un anuncio con toda la sinceridad, quiero informarles que Lucieanne Rodríguez y yo ya no somos pareja, hemos terminado definitivamente nuestra relación de pareja”, comienza contando el actor de telenovelas.

Pero eso no lo es todo, pues Osvaldo Ríos confesó que le propuso matrimonio, y tal parece que Lucieanne se negó. “Yo personalmente cuando salí de La Casa de los Famosos le propuse que uniéramos nuestras vidas para siempre, una nueva vida, lamentablemente el ofrecimiento no cayó en terreno fértil, y obviamente pues ya ella re hizo su vida, tiene nuevas personas en su vida, nuevas amistades, nuevos compañeros de trabajo y yo le deseo lo mejor”. Contó de lo más tranquilo el actor. Archivado como: Osvaldo Ríos fin relación

Osvaldo Ríos fin relación: Tiene nuevos planes en su vida

El ‘galán de telenovelas’ reiteró que tanto él como su ex novia, tienen derecho a seguir con sus vidas. “Se los comunico para que se enteren por mí, Lucieanne y yo ya no estamos juntos, ya no somos pareja. Tiene todo el derecho de re hacer su vida y salir con quien quiera y verse con quien quiera, así como yo también espero re hacer la mía”.

El actor de 61 años piensa volver a pisar los sets de grabación y volver a actuar. “Me espera una vida por delante en nombre de Dios, me iré a Miami y comenzaré nuevamente mi carrera como actor y productor ejecutivo internacional. Yo se que Dios en algún momento encontrará a la persona correcta en mi vida”, finalizó el actor de famosas telenovelas. (VER VIDEO AQUÍ) Archivado como: Osvaldo Ríos fin relación