LA 'DESENMASCARA' SIN PIEDAD. Osvaldo Ríos estalla contra Daniella Navarro por grosera y ofensiva; LA DEJA EN RIDÍCULO (VIDEO)

‘Mustia’, ‘Pend…’, ‘Zor…’, ‘Cobarde’, fueron tan sólo unos de los adjetivos que utilizó Daniella Navarro para insultar y casi golpear a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos 2 y todo porque aparentemente la venezolana no soporta que la mexicana diga mentiras, o que se acerque a su nuevo interés amoroso, Salvador Zerboni, con quien por supuesto ‘ya olvidó’ a Eduardo Rodríguez, ambos, ex parejas de la protagonista de ‘Secretos del Alma’.

¿Ejemplo de mamá? Osvaldo Ríos desenmascara a su ex compañera de reality

La pelea de Daniella Navarro y Laura Bozzo contra Ivonne Montero fue dividida en dos partes y entre ambos segmentos, Osvaldo Ríos dijo: “A mi me parece totalmente fuera de lugar de Daniella, me parece sobre actuada y si lo que quiere es darle un buen ejemplo a su hija desde que comenzó el show, lo ha hecho malísimo porque lo único que ha hecho es ofender, hablar sin ningún tipo de argumentos válidos…”, comenzó el actor.

Pero las cosas fueron subiendo de intensidad: “Creo que está sobreactuando, no entiendo por qué tiene que insultar, tiene que hablar mal de todo el mundo, nunca he entendido su conducta, obviamente cuando estaba dentro yo nunca me di cuenta de eso pero cuando salí vi que lo único que ha hecho durante todo el reality es ser hipócrita, ser desleal, ofendiendo a la gente y no tiene nada bueno que decir de nadie”, manifestó Osvaldo Ríos sobre Daniella Navarro.