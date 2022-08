¡LA DEJA 'ANIQUILADA'! Tras su pelea con Yolanda Andrade, ahora Daniella Navarro enfrenta duras acusaciones de parte de Osvaldo Ríos.

A raíz de ese desencuentro en el que Yolanda Andrade muy inteligente hizo explotar y sacar de nuevo ‘la terrible y lamentable’ cara de Daniella Navarro quien terminó más odiada que querida por su lamentable participación en ‘La Casa de los Famosos 2’, el actor Osvaldo Ríos no se quedó callado ante lo que presenció.

Yolanda Andrade, actriz, conductora, activista mexicana ‘encaró’ a Daniella Navarro en la gala del pasado domingo cuando la venezolana se le puso ‘al tú por tú’ luego de ‘ubicar’ quién era ella tras las duras críticas que recibió por parte de la especialista que opinaba de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ y fue tajante en decir que con la deplorable actitud con la que se manejaba la de Venezuela, el gremio artístico de México no querría trabajar con la quinta finalista .

Osvaldo Ríos fue uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ que quedó impactado y a la vez desilusionado con Daniella Navarro, actriz que no está soportando la cantidad de críticas y ataques que está recibiendo ‘en el mundo real’ tras su comportamiento en el reality show de Telemundo y este fin de semana protagonizó un ‘desencajado’ encuentro.

La lamentable actitud de Daniella Navarro la tiene ‘en el ojo del huracán’

Osvaldo Ríos expresó que la venezolana no tiene idea de lo que es educación: “Siento que la educación se lleva desde la sangre, desde el alma y el corazón y cuando es evidente que no se tiene estas cosas ocurren. Y no lo digo por mi compañera Yolanda, lo digo por mi otra compañera (Daniella Navarro)”, aseguró el actor de Puerto Rico.

Según el portal de ‘People en español’, tampoco la de Venezuela tuvo buenas palabras para el actor y pareciera que entre ellos no habría para nada una buena relación laboral y menos de amistad: “Del señor Osvaldo él dijo que no representaba a la mujer venezolana porque era una mujer agresiva, cuando tiene cola que le pisen, el señor tiene un pasado bien turbio y no tiene la moral de decirme que soy una mujer agresiva, esas cosas duelen”, manifestó Daniella Navarro.