Osmel Sousa “zar de la belleza”, sorprende al predecir quiénes serían las finalistas de Miss Universo 2025
Publicado el 11/21/2025 a las 10:17
- Renuncia de Osmel Sousa
- Predicción sobre finalistas
- Coronación de Fátima Bosch
A principios de noviembre se confirmó que Osmel Sousa abandonaba su puesto en el certamen Miss Universo.
Según explicó, fue una decisión personal.
“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización».
«Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”.
Osmel Sousa predijo a las dos finalistas del certamen
Con esas palabras, el reconocido “zar de la belleza” puso fin a su participación dentro de la organización.
Su salida llegó en un momento clave para el concurso, justo cuando avanzaba la edición 2025.
Y aunque no formaba parte del equipo oficial, Sousa seguía generando conversación en torno al certamen.
La predicción que hizo estallar las redes durante Miss Universo 2025
Durante la competencia de Miss Universo 2025, transmitida por Telemundo, Sousa volvió a acaparar la atención del público.
Horas antes de que finalizara la gala, el venezolano aseguró sentirse seguro del rumbo que tomarían los resultados.
“Esto está entre México y Tailandia”, afirmó en sus redes sociales. “Acuérdense”.
Su mensaje llamó la atención de inmediato entre seguidores del certamen.
La competencia avanzaba con intensidad, y tanto la mexicana Fátima Bosch como la tailandesa Araya Rattanakul se perfilaban como fuertes candidatas.
Más tarde, ya en la recta final, ambas concursantes esperaban ansiosas escuchar el veredicto.
Tras una noche reñida, fue Bosch, representante de México, quien terminó llevándose la corona.
El triunfo desató una ola de orgullo latino en plataformas digitales.
Miles de usuarios celebraron la victoria. Otros, en cambio, cuestionaron lo ocurrido. Algunos aseguraron que México merecía el título sin duda alguna.
Otros señalaron que Sousa “sabía todo desde el inicio”. Incluso hubo quienes afirmaron que el concurso “ya estaba planeado”.
Las reacciones se multiplicaron al ritmo de la discusión pública, reforzando la percepción de que este año la competencia había generado más debate que en ediciones previas.
La respuesta de Sousa y el ascenso de una nueva reina mexicana
Frente a la polémica, Sousa no mostró preocupación.
Quien también fuera jurado de Nuestra Belleza Latina reapareció en sus redes muy feliz.
“Yo se los dije”, expresó mientras celebraba desde su hogar.
El comentario alimentó aún más la conversación digital, pero también reforzó la idea de que seguía siendo una figura influyente en el mundo de los certámenes pese a su renuncia.
Mientras tanto, Bosch, originaria del estado de Tabasco, continuaba captando la atención del público.
Semanas antes del concurso había destacado por su seguridad y disciplina.
También por la firmeza con la que enfrentó comentarios misóginos durante una actividad oficial previa a la competencia.
Su presencia escénica llamó la atención desde el inicio. Lo mismo su desempeño en entrevistas.
Además, su mensaje centrado en la resiliencia la posicionó como una de las favoritas del público.
Su coronación representa un logro personal significativo.
Pero también marca un momento histórico para México.
El país celebra la llegada de una nueva reina en el escenario más importante de la belleza internacional.
En medio de celebraciones, debates y reacciones divididas, la edición 2025 deja claro que el impacto del certamen sigue trascendiendo mucho más allá del escenario.