Osmel Sousa “zar de la belleza”, sorprende al predecir quiénes serían las finalistas de Miss Universo 2025

Renuncia de Osmel Sousa

Predicción sobre finalistas

Coronación de Fátima Bosch

A principios de noviembre se confirmó que Osmel Sousa abandonaba su puesto en el certamen Miss Universo.

Según explicó, fue una decisión personal.

“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización».

«Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”.

Osmel Sousa predijo a las dos finalistas del certamen

Con esas palabras, el reconocido “zar de la belleza” puso fin a su participación dentro de la organización.

Su salida llegó en un momento clave para el concurso, justo cuando avanzaba la edición 2025.

Y aunque no formaba parte del equipo oficial, Sousa seguía generando conversación en torno al certamen.