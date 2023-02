Osmel Sousa hombres casados: Se ligaba a los novios en plena boda

“Cuándo yo tenía veintipico de años, que era jovencito de ojos verdes y era columnista social de este periódico, yo iba por los matrimonios y lo que me encantaba era coquetear con el que se casaba”, dijo en conversación en el reality más famosos de Telemundo en estos momentos.

“Y que hacías, terminabas con ellos o no”, le preguntó Samira. Y el zar de la belleza respondió algo que hizo reir a las personas que vieron el fragmento de la conversación en redes sociales.”Coqueteaba, coqueteaba y coqueteaba con el tipo y una de las veces el tipo, no un muerto detrás de la puerta -hizo ademán de besar a alguien. Y a otro le di el teléfono entonces cuando vino de luna de miel me llamó. Me lo tire como 5 veces. ”