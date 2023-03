Un par de horas bastaron para que Sousa generara escándalo tras su salida, y es que al ser el eliminado de esta semana en La Casa de los Famosos el también empresario no dudó en externar su descontento con algunos de sus compañeros que aún siguen en la competencia.

“Este es un video dedicado a todos mis amigos dominicanos. Miren, recuerden que yo amo su país, amo a toda su gente. Yo digo lo que dice la señora Paty (Navidad) acuérdense que esto no es nada personal. No olviden que esto es un show” , dijo Osmel en un video publicado en su cuenta verificada de Instagram .

‘El Zar’ decidió publicar un video en dónde se escuchaba a La Materialista decir que él no debería ganar

Finalmente y tras notar que las críticas no cesaban, ‘El Zar’ decidió publicar un video en dónde se escuchaba a La Materialista decir que él no debería ganar porqué no tenía a nadie a su lado (familia, padres, hijos), e incluso aseguró que si ganaba sólo sería para comprarse ropa.

