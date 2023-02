Osmel dice que Juan Rivera canta horrible (VIDEO)

Así reaccionaron a la revelación del zar de la belleza

Luego de que el video donde Osmel da su opinión en referencia al canto de Juan Rivera, los mensajes en la sección de comentarios no se hicieron esperar. Y es que en lugar de que las criticas le llovieran al zar de la belleza, acudieron a darle la razón sobre sus palabras respecto a Rivera.

“Tiene razón! Juan no tiene buena voz.”, “Estilo vulgar pues si”, “Mentiras no dijo “, “Osmel is right tho! Canta todo disafinado”, “muy cierto”, “Este señor siempre dice verdad”. Son los comentarios que internautas dejaron ante la declaración de Osmel. Para ver el video da clic AQUÍ.