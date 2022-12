Cuando aún estudiaba bachillerato, a los 15 años de edad, nació el primero de sus cinco hijos, lo que la obligó a vender discos y cassettes en mercados callejeros para sostenerse. Eso no impidió que estudiara administración de empresas una decisión que años después le ayudó a fundar algunas compañías con sus hijos.

En diversos momentos, Jenni dijo que tuvo una gran dificultad sobre lo económico. Incluso en su programa I love Jenni, comentó que llegó a no tener dinero para comprar un arbolito de navidad y en el año que se grabó el reality quería conseguir el más costoso posible.

Oscuro pasado Jenni Rivera: ¿La asesinaron?

Jenni fue violada en una carretera de California después de filmar su primer video musical por un hombre al que había rechazado antes, escribió en su autobiografía Unbreakable: My Story, My Way, informó Billboard. Además, que su hija Chiquis y su hermana Rosie fueron abusadas sexualmente por José Marín, exesposo de la cantante.

Chiquis tenía 27 años al momento del fallecimiento de su madre y más tarde lanzó una exitosa carrera como cantante en honor a su madre. Durante mucho tiempo se rumoreó que Jenni tenía conexiones con los cárteles de la droga y ese fue el gran rumor sobre su muerte.