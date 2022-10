Orlando Bravo habla en exclusiva para Mundo Now

El empresario comparte los beneficios de su fundación

¿Ayudará a los afectados por el Huracán Fiona en Puerto Rico?

Orlando Bravo fundación Thoma Bravo. Orlando Bravo es el fundador y presidente de Bravo Family Foundation además de socio gerente de Thoma Bravo. Nació en Mayagüez, Puerto Rico y se graduó Phi Beta Kappa con una licenciatura en economía y ciencias políticas de la Universidad de Brown en 1992. Thoma Bravo en Estados Unidos, en solidaridad y empatía con las comunidades más afectadas tras la devastación que dejó el Huracán Fiona, aportó a la Fundación una donación personal de $10 millones.

A lo largo de su carrera, Orlando ha dedicado su tiempo a temas filantrópicos, así como un interés por la tecnología y finanzas. Su pasión en estas áreas lo llevó a formar The Bravo Family Foundation, cuya misión es brindar acceso y oportunidades a los adultos jóvenes en Puerto Rico a través de diversos programas e iniciativas para promover el espíritu empresarial, el liderazgo comunitario y el desarrollo económico en el país.

Orlando Bravo fundación Thoma Bravo: ¿Cómo nace el interés?

Hoy, Orlando dirige la estrategia de la empresa y las decisiones de inversión de acuerdo con sus principios de asociación, innovación y desempeño. Ahora, el puertorriqueño habla en exclusiva para Mundo Now sobre la ayuda que le brindará a los afectados tras el paso del huracán Fiona en Puerto Rico.

“Basado en muchas oportunidades muy importantes que me dieron otras personas en el deporte, las universidades de trabajo, me encontré en 1994 en California. Es bien importante para los latinos, cuando estaba en la Universidad graduada, me dan oportunidades de ser emprendedor financiero y poco a poco pude fundar una compañía de capital privado que se llama Thoma Bravo que ahora es una de las más grandes”.