Una vez que los niños pueden entender ciertos temas, es bueno discutirlo con ellos

Es una etapa buena para hacerles ver que todos somos diferentes

Aquí te proporcionamos guía

Ya es difícil educar a nuestros hijos sobre la educación “tradicional” de los pájaros y las abejas, así que la educación sexual LGBT puede ser complicada para muchos padres. Una cosa a considerar es que es muy probable que tus hijos sean más abiertos de lo normal. Están creciendo en un mundo muy distinto al que tú creciste y han estado expuestos a lo positivo de los modelos LGBT en los medios, y con suerte, también algo del mundo real, la mayor parte de sus vidas.

Así que, aunque deberías educarlos sobre la historia que tiene el país con la discriminación, por qué celebramos el orgullo gay y porqué los problemas como el matrimonio igualitario son increíblemente importantes, definitivamente no quieres alentarlos a que comiencen a pensar que lo que ellos ya han aceptado es anormal.

Es un buen momento para información LGBT

Junio es el mes del orgullo gay, lesbiana, bisexual y transgénero, lo cual lo hace el momento ideal para dar una pequeña educación sexual LGBT a tu hijo heterosexual y no heterosexual. Por qué no comenzar dándoles una pequeña lección express sobre el 28 de junio de 1969 y los disturbios en StoneWall y el nacimiento de los derechos LGBT en este país. Vale la pena mencionar que aunque el movimiento gay comenzó en 1969, no fue hasta el 2011 que Bill Clinton hizo oficial al mes de junio como el mes del orgullo gay y lésbico.

Aunque hemos recorrido un largo camino, falta muchísimo por recorrer. Hace poco, en el mes pasado, un legislador de Iowa peleó arduamente para que se prohibiera la conferencia del gobernador en materia de juventud LGBTQ en ese estado, aunque admitió que no tenía idea de lo que significaba LGBTQ…