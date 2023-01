Evacuaciones inundación California: Grandes corrientes de agua

De igual manera, el Servicio Meteorológico Nacional informó que cayeron hasta 8 pulgadas (20 centímetros) de lluvia en tan solo 12 horas, y no es todo, ya que se pronosticaron varias pulgadas más antes de que avance el último sistema de tormentas. Por lo que la alerta en las zonas afectadas ya se ha emitido, de acuerdo a la Agencia The Associated Press.

Uno de los condados más afectados es Montecito, esta zona que se encuentra entre las montañas y la costa del Pacífico y es el hogar de celebridades como Oprah Winfrey y el duque y la duquesa de Sussex. Un gran deslizamiento de lodo bloqueó ambos carriles de la autopista 17 en dirección sur, una ruta clave pero ventosa hacia Santa Cruz desde el área de la bahía de San Francisco. Archivado como: Evacuaciones inundación California